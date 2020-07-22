أخبار 24 ساعة..التعليم: نتيجة الثانوية بعد العيد..وعقوبات مشددة على الغشاشين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وزير التعليم: نتيجة الثانوية العامة بعد العيد.. وعقوبات مشددة على الغشاشين وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة المقبلة إلكترونية لمن تسلموا التابلت التعليم: مراكز الدروس الخصوصية ستظل مغلقة.. وجودها يضر بالعملية التعليمية الصحة: تسجيل 676 إصابة جديدة بفيروس كورونا و47 حالة وفاة وزيرة الصحة: مستشفيات البحر الأحمر وجنوب سيناء تسجل" صفر" حالات كورونا الزراعة: حملات تفتيشية على الشوادر ومنافذ بيع الأضاحى للتأكد من سلامتها القوى العاملة: 23 يوليو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص التأمينات: صرف معاشات أغسطس الخميس القادم بمناسبة عيد الأضحى وزيرا القوى العاملة والزراعة يتفقان على ضرورة وضع آلية لرعاية العمالة غير المنتظمة Advertisements "السياحة": 36 مركزا للأنشطة البحرية تسلموا شهادة السلامة الصحية وزير الأوقاف يشارك فى مؤتمر الإيسيسكو.. ويؤكد: لا ازدراء على الدين ولا قتل على المعتقد بدء طرح حجز القطارات الإضافية المقرر تشغيلها خلال فترة عيد الأضحى الجمعة بدء الدراسة فى الجامعات 17 أكتوبر واختبارات القدرات لطلبة الثانوية 8 أغسطس رئيس أكاديمية البحث العلمى: مصر من أكثر دول العالم امتلاكا لمخزون سلعى "الكهرباء" تطلق خدمة شحن العداد بنظام تحويل الرصيد من الهاتف المحمول

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