تعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام ووزارة الإعلام اليمنية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

استقبل حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني، والوفد المرافق له، بمقر الهيئة، لبحث سبل التعاون في مختلف المجالات الإعلامية.

وأكد زين علي ضرورة تفعيل التواصل والتعاون في التبادل البرامجي والثقافي والتدريب بين الهيئة الوطنية للإعلام ووزارة الإعلام اليمنية.

وأعرب زين عن استعداد الوطنية للإعلام بتقديم كافه الإمكانيات والدعم للإعلام اليمني من إمكانيات فنية وهندسية وتقنية متمنياً للشعب اليمني الشقيق أن يتجاوز بترابطه كافه التحديات

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ومن جانبه أشاد وزير الإعلام اليمنى بالتعاون المثمر مع الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، مؤكداً علي ضرورة دعم الشقيقة الكبرى مصر للإعلام اليمني، مشيراً الي أن الشعب اليمني يقدر مصر دائماً ويعلي من قيمتها فهي القلب النابض للعروبة بأسرها.

وأكد وزير الاعلام اليمني، أن كافة أساليب العمل الإعلامي والإداري في اليمن مستوحاة من التجربة المصرية الرائدة، مشيرا إلى أن مصر حباها الله برئيس من طراز فريد وناشد الشعب المصري الالتفاف حول قيادته السياسية الواعية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن همية تفعيل الدورات التدريبية للإعلاميين لاكتساب المزيد من الخبرات والقدرات المهنية وفي نهاية اللقاء وجه الدعوة لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين لزيارة اليمن.