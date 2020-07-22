وزيرا القوى العاملة والزراعة يتفقان على وضع آلية لرعاية العمالة غير المنتظمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، اهتمام الوزارة ومديرياتها على الجمهورية، برعاية العمالة غير المنتظمة، بشكل رئيسي وتوفير قاعدة بيانات صحيحة يمكن الاعتماد عليها من أي جهة في مختلف قطاعات الدولة، خاصة الزراعة والصيد، لتوفير الحماية الاجتماعية والصحية باعتبارها الفئة الأولى بالرعاية.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك خلال لقاء وزير القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، بوزير الزراعة السيد القصير بديوان عام وزارة الزراعة، لبحث ووضع آليات للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة في قطاع الزراعة والقطاعات المختلفة على مستوى الوزارات المعنية.

وتم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من الوزارتين تكون مهمتها دراسة وتوصيف أوضاع هذه الفئة بقطاع الزراعة، والثروة السمكية، والحيوانية، والداجنة، وتنظيم اجتماعاتها بصفة دورية، لاستحداث الآلية والمقترحات التي يمكن من خلالها توفير الرعاية اللازمة لهذه الفئة باعتبارها الأولى بالرعاية.

وأكد سعفان، حرص الوزارة على ضرورة توفير آلية لرعاية العمالة غير المنتظمة بكافة مسمياتها المهنية والتي لن تتأت إلا من خلال دراسة أوضاع وظروف ومواصفات العمالة التي تعمل في تلك القطاعات.

Advertisements

وأشار الوزير، إلى أن العمالة غير المنتظمة يحتاجون إلى الرعاية من كافة الجهات المعنية مما يدعو إلى ضرورة التكاتف فيما بين جميع الوزارات والجهات المعنية لتوفير تلك الرعاية، مشيرا إلى أن ذلك لن يتأت إلا بتقديم خدمات ملموسة لمن تم تسجيلهم من العمالة الحقيقية الموجودة في مواقع العمل في مختلف القطاعات، الأمر الذي سيسهم في جعل باقي فئات العمالة غير المسجلة للسعي للحصول على أوجه الرعاية المقدمة لمن حصل عليها.

وشدد وزير القوى العاملة، على أهمية دور الجمعيات الزراعية والخاصة بالصيادين التي تتبع وزارة الزراعة في رعاية العمالة غير المنتظمة والتي يمكن من خلال تعاون إدارات العمالة غير المنتظمة في مديريات القوى العاملة مع تلك الجمعيات توفير قاعدة صحيحة يمكن الاعتماد عليها عند تنظيم وتوفير الرعاية اللازمة لتلك الفئة وتوجيهها.

من جانبه، أثنى وزير الزراعة، على الجهود التي تقوم بها وزارة القوى العاملة، في دعم ورعاية العمالة غير المنتظمة وبحثها الدائم عن كافة السبل التي يمكن توفيرها لرعايتها ومساندتها على أمور الحياة.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على عقد لقاءات مشتركة فيما بين الوزارات المعنية بالعمالة غير المنتظمة، وذلك عقب ظهور نتائج اللجنة المشكلة فيما بين وزارتي الزراعة والقوى العاملة.