برلماني: قرار الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة لمهام خارج الحدود "تاريخي"

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أكد المهندس علاء والى عضو مجلس النواب، أن قرار المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال وبإجماع الأعضاء، على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج الحدود المصرية للدفاع عن الأمن القومي، " هام وتاريخي " ورسالة للعالم بأن مصر تحمي ولا تعتدي على أي دولة لكن هناك خطوط حمراء يجب ألا يتم تجاوزها ، وذلك خلال هذه المرحلة التاريخية الحرجة التي تمر بها مصر وتمر بها المنطقة .

وقال " علاء والى " في بيان له، أن قرار مجلس النواب جاء تعبيراً عن إرادة الشعب المصري في حماية أمن بلاده وسلامة الأراضي الليبية الشقيقة، والحفاظ على ثروات ومقدرات الشعب الليبي ضد الميليشيات والمرتزقة والأطراف الخارجية، التي تعمل على تأجيج الصراع لتحقيق مكاسب على حساب الشعب الليبي .

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وأضاف النائب أن موافقة البرلمان تعكس رؤية مصر الاستراتيجية تجاه ما يحدث في ليبيا، مشيراً إلى أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعت كثيراً وما زالت من أجل السلام والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ولكنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي عدوان يهدد أمنها القومي.

وأشار إلى أن هذا الحدث التاريخى الهام لم يحدث على مدار الحياة البرلمانية منذ عام 1970، والذى جاء بدعوة من الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لعقد جلسة سرية عملاً بحكم المادة 152 من الدستور والمادة 130 من اللائحة الداخلية للمجلس .

وأشاد بجهود القوات المسلحة المصرية، درع الوطن وسيفه في حماية وتأمين حدود الوطن، والتحلي بأعلى درجات الحيطة والحذر، والاستعداد القتالي لتحقيق الأمن والاستقرار، والتصدي لكل من تسول له نفسه الاقتراب من أمن الوطن .