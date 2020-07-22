شكرا لقرائتكم خبر عن «ثورة يوليو ما لها وما عليها».. ندوة في مكتبة القاهرة الكبرى الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفالا بذكرى ثورة ٢٣ يوليو، تقيم مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة بعنوان «ثورة يوليو ما لها وما عليها» في السادسة من مساء غدا الأربعاء ٢٢ يوليو، بمقر المكتبة بالزمالك.

يتحدث في الندوة الدكتور خلف عبدالعظيم الميري، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، والكاتب الصحفي شريف عارف، ويدير الندوة ياسر عثمان، مدير عام المكتبة، كما يتضمن الاحتفال إقامة معرض كتب ودوريات عن ثورة ٢٣ يوليو، تتناول هذه الكتب أهم ماحققته ثورة يوليو من إنجازات.

وتحرص المكتبة على إتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة ٢٥% من القوة الاستيعابية، وتقام الندوة في الهواء الطلق على ضفاف النيل بتراس المكتبة.