«المعلمين» تثمن جهود القوات المسلحة للقضاء على الإرهاب وتنعى شهداء بئر العبد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ثمنت هيئة مكتب نقابة المهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتى، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، الجهود المتواصلة التي تقوم بها القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب بشمال سيناء وإحباط محاولة الهجوم الإرهابى على أحد الإرتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد.
وأكد نقيب المعلمين أن جموع الشعب المصرى تقف خلف جيشها وقيادتها السياسية ضد قوى الشر في الداخل والخارج.
ونعى الزناتى استشهاد 2 من أبطال القوات المسلحة وتمنى الشفاء العاجل للمصابين الأربعة من قواتنا الباسلة أثناء قيامهم بآداء واجبهم الوطني.
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