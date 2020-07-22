شكرا لقرائتكم خبر عن «الطائفة الإنجيلية» تدين هجوم بئر العبد: ستبقى مصر صلبة في وجه الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ثمنت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، الدور البطولي للقوات المسلحة في إحباط الهجوم الارهابى الغادر، الثلاثاء، على إحدى الإرتكازات الأمنية بمدينة بئر العبدبشمال سيناء.

وقال الدكتور القس أندريه زكي: «نثمن الدور البطولي للقوات المسلحة ودروها في القضاء على جذور الإرهاب وإقتلاعه».

وأضاف: «نقدر تضحيات ودماء شهدائنا الأبطال من القوات المسلحة المصرية، والتي ستظل خالدة في ذاكرتنا الوطنية، وستبقى مصر صلبة عفية في وجه هذا الإرهاب الأسود، ولن تثنيها هذه المحاولات عن المضي في طريق التنمية والتقدم».

وتابع: «نصلي إلى الله أن يمنح العزاء والصبر لأهل الشهداء، الذين قدموا أرواحهم فداءً لوطننا الغالي، والشفاء العاجل لجميع المصابين، وأن يمنح مصرنا العزيزة السلام والأمان».