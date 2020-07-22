شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تسجيل «صفر كورونا».. محافظ جنوب سيناء يعلن تأخير غلق المحال لـ12 صباحًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه فور وصوله لمطار سانت كاترين بضرورة تطوير المطار، بطول 2.5 كيلو متر لاستيعاب الطائرات الكبيرة التي تحمل 150 راكبًا.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أن مدينة سانت كاترين جوهرة حقيقية والرئيس السيسي وجه بتطويرها.
وأكد أن رئيس الوزراء وجه بتحسين وتقوية شبكة الاتصالات في سانت كاترين، لافتا إلى أنه سيتم الاستعانة بمحطات تحلية المياه لحل مشكلات المياه في سانت كاترين.
وتابع محافظ جنوب سيناء أنه سيتم إنشاء مجمع فنادق وإصلاح الطرق من وإلى سانت كاترين لتكون عاصمة للسياحة الدينية، حيث إنها تضم أحد ثلاث أماكن مقدسة في العالم بعد الكعبة المشرفة والقدس الشريف وهو جبل موسى الذي تجلى الله عليه في سانت كاترين.
وأشار إلى أن سانت كاترين تضم أقدم مكتبة في العالم بعد الفاتيكان، مؤكدا أنه سيتم عمل منظومة كاميرات تغطي المدينة بالكامل بتكلفة 220 مليون جنيه.
ولفت إلى أن محافظة جنوب سيناء تستقبل سائحين من أوكرانيا وبيلاروسيا ويتم استهداف سائحين من دول أخرى حيث إن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار يقوم بجولات خارجية من أجل هذا.
وأردف أنه تم تأخير موعد غلق المحلات إلى الساعة 12 عند منتصف الليل بعد تأكيد وزيرة الصحة تسجيل صفر إصابات بكورونا في جنوب سيناء.
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