شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رئيس قسم الجراحة بمستشفى العدوة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نعت نقابة أطباء المنيا وأفراد الطاقم الطبي بمستشفي العدوة المركزي بالمنيا، رحيل الدكتور ورداني حسن، مدير المستشفى السابق، ورئيس قسم الجراحة حاليًا، متأثرا بوباء كورونا المستجدة، بعد أيام من إعلان إصابته بالفيروس. واعتبرت النقابة الورداني ضمن قائمة شهداء المهنة في مواجهة فيروس كورونا. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 88,402

تعافي 28,924

وفيات 4,352

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