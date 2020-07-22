شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القليوبية: محاسبة المقصرين في تنفيذ منظومة المتغيرات المكانية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقدت الدكتورة ايمان ريان، نائب محافظ القليوبية، اجتماعا بمجلس مدينة القناطر الخيرية بشأن المتغيرات المكانية مع مديري الادارات الهندسيه ومديري وفنى التنظيم على مستوى الوحدات المحليه بمدينة القناطر الخيرية ومدير الادارة الزراعية، بحضور اللواء محمد سالم رئيس المدينة ومختار شداد نائب رئيس المدينة.
جاء ذلك الاجتماع للتشديد على مسؤلى فنى التنظيم ومسؤلى المتغيرات المكانيه على سرعة اتخاذ الاجراءات القانونية اتجاه أي متغير قد يحدث، بالاضافة إلى انه سيتم محاسبه كل مقصر من المسؤلين في اتخاذ الاجراءات.
وتم تكليفهم بعمل تقرير يومى عن المتغيرات الجديدة وسرعه انهاء المتغيرات القديمه خلال مدة محددة.
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