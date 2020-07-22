شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء: الانتهاء من تطوير مستشفي سانت كاترين أكتوبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه سيتم الانتهاء من تطوير مستشفي سانت كاترين في أكتوبر المقبل.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ابو بكر ببرنامج «كل يوم» المذاع على شاشة «ON»، إنه سيتم الاهتمام بالبيئة الزراعية، حيث تضم سانت كاترين زراعات وأعشاب طبية غير موجودة في أي مكان بالعالم.

وأشار اللواء خالد فودة إلى أن سانت كاترين تضم أقدم مكتبة في العالم بعد الفاتيكان، مستطردًا: «نسعي لبقاء السائح عدة أيام خلال زيارته لمدينة سانت كاترين وليس يومًا واحدًا».

وأكد محافظ جنوب سيناء أن «أهالي سيناء والبدو في منتهي السعادة في ظل اهتمام الدولة ومشروعاتها التنموية».