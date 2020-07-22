شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة: رفع كفاءة مطار سانت كاترين ونخطط لإقامة منطقة سياحية متكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه خلال زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لسانت كاترين تم بحث رفع كفاءة مطار سانت كاترين، وتزويد الطرق بالكاميرات اللازمة، بجانب زيادة القدرة الشبكية بالمنطقة.



وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، فى تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن محاور التنمية فى منطقة سانت كاترين مختلفة لا تركز على المحور السياحى فقط رغم أن القطاع السياحى له نصيب الأسد.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن هناك مخططا لإقامة منطقة سياحية متكاملة في منطقة وادى الراحة، بجانب زيادة عدد الفنادق وزيادة كفاءاتها فى منطقة جبل سانت كاترين، والاهتمام بالتنمية العمرانية والصحية، مشيرًا إلى أنه ربما أقل من عام سنشهد بصمات جديدة لتنفيذ هذا المخطط التنموى فى سانت كاترين.