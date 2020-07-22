شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يشارك فى قداس الذكرى السنوية الأولى للمطران عادل زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر في قداس الذكرى السنوية الأولى للمطران المتنيح - المتوفى- عادل زكي مطران اللاتين بمصر سابقاً، وذلك بكنيسة البازيليك بمصر الجديدة.

وقبل بداية صلاة القداس الإلهي، الذي عقد مساء الثلاثاء، تم عرض فيلم وثائقى صغير يتحدث عن حياة وخدمة المطران عادل زكى.

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وترأس صلاة القداس الإلهي الأب إيليا إسكندر المدبر الرسولي لللاتين بمصر، وبحضور المطران أوغسطينوس كريكور كوسا مطران الأرمن الكاثوليك بمصر ، والأب مراد مجلع الخادم الإقليمى للرهبنة الفرنسيسكانية في مصر، ونائب عن سفير الفاتيكان، بالإضافة إلى عدد الرهبان والراهبات، وعدد من شعب البازيليك، ومن بعض الكنائس التي خدم فيها مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية لضمان سلامة الجميع.

وتم أيضًا توزيع كتيب يحتوي على مجموعة من كلمات الرثاء والعرفان والمحبة للمطران المتنيح، والتى كتبت منذ إعلان وفاته فى العام المنقضي، حيث تطوعت لجنة المحبة بالبازيليك بإصدار هذا الكتيب بعد أخذ الموافقة من سيادة الأب إيليا إسكندر.