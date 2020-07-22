شكرا لقرائتكم خبر عن حساب رجاء الجداوى ينشر صورة للفنانة الراحلة بزى علم مصر فى ثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت أسرة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، عبر حسابها على إنستجرام، صورة للنجمة الراحلة خلال مشاركتها فى ثورة 30 يونيو المجيدة، التى أطاحت بحكم جماعة الإخوان المسلمين.

وظهرت الفنانة الراحلة فى الصورة، وهى ترتدى زيها على شكل علم مصر، وبجوارها أحد أفراد الجيش المصرى، لكن لم يتم التعليق عليها بأى شيء.

وكانت أسرة الفنانة رجاء الجداوى، أعربت عن شكرها الشديد لقرينة الرئيس عبد الفتاح السيسى، من خلال حساب الفنانة الراحلة، عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. Advertisements

وقالت الصفحة الرسمية للفنانة الراحلة رجاء الجداوى، عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام: "تتقدم أسرة المغفور لها بإذن الله الفنانة رجاء الجداوى بأسمى معانى الشكر والتقدير للسيدة الفاضلة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، على كريم اهتمامها بمتابعة حالة الفقيدة خلال تواجدها بالمستشفى، وتفضلوا بمواساتنا فى مصابنا".

وفى وقت سابق، قررت أميرة ابنة النجمة القديرة الراحلة رجاء الجداوى وحفيدتها، الاستمرار فى نشر صورها عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، من أجل تذكير متابعيها بالدعاء لها بالرحمة.

ونشرت أميرة وابنتها روضة، صورة للنجمة الراحلة، عبر حسابها الشخصى: وكتبت "أنَّا كانت بتحب الـ Instagram قوى وكانت بتفرح بالكومنتس وتقول لنا شوفوا نزلت إيه والناس الجميلة بتقول إيه، واحنا فى العزاء أغلب الناس اقترحوا علينا أننا نفضل ننزل صورها على طول ومانوقفش علشان تفضل ذكرى حلوة، وكل اللى يشوف صورها يدعى لها بالرحمة، فقررنا نبدأ من النهارده للأسف مش هيكون فى رد على التعليقات زى ما هى كانت بتعمل بس أكيد هى لو حاسة بينا هتكون فرحانة قوى.. أميرة وروضة".

وأصدرت الأسرة بياناً عبر حساب الفنانة الراحلة بموقع الصور إنستجرام، جاء كالتاتى: "تتقدم أسرة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى بكل الشكر والامتنان لكل من قدم لنا واجب العزاء، ونخص بالشكر الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والأطقم الطبية بمستشفى أبو خليفة والمسئولين بمحافظة الإسماعيلية لرعايتهم الفقيدة اثناء تواجدها بالمستشفى وكرم اهتمامهم، كما نخص وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم وكل الفنانين والإعلاميين والأصدقاء الذين قدموا لنا التعازى والمواساة وكذلك جمهورها ومتابعيها من داخل مصر وخارجها".