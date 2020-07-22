شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السعودية بالقاهرة: سعدت بزيارة قصر البارون والتجول بهذه التحفة الفريدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب السفير أسامة نقلى، سفير المملكة العربية السعودية فى القاهرة، عن سعادته بدعوة الدكتور خالد عنانى، وزير السياحة والآثار، لزيارة قصر البارون إمبان، فى مصر الجديدة، مؤكدا أن الحكومة المصرية بذلت جهدا كبيرا لإتمام أعمال ترميم وتطوير القصر خلال عامين.





ونشر السفير السعودى، عبر حسابه على انستجرام، صور من زيارته للقصر، صحبها بتعليق: "سعدت اليوم أنا وعدد من زملائى السفراء الأجانب فى مصر بدعوة كريمة من معالى وزير السياحة والآثار د. خالد عنانى لزيارة قصر البارون إمبان، والتجول بين أروقة وجنبات هذه التحفة المعمارية الفريدة التى لا تغيب عنها الشمس للتعرف على تاريخها".





وأضاف نقلى: "جهد كبير بذلته الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة السياحة والآثار لإتمام أعمال ترميم وتطوير القصر خلال عامين بتكلفة بلغت 113.738 مليون جنيها مصريا، وأخص بالذكر سعادة الأخ الكريم د. مصطفى وزيرى الأمين العام للهيئة العامة للآثار، عاشق الحضارة والتاريخ والتراث".

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وأشار سفير خادم الحرمين، إلى أن قصر البارون يقع فى قلب منطقة مصر الجديدة بالقاهرة، شيده المليونير البلجيكى البارون إدوارد إمبان الذى جاء إلى مصر من الهند فى نهاية القرن الـ19، واستلهم بناء القصر من معبد أنكور واتفى فى كمبوديا ومعابد أوريسا الهندوسية، وصمم القصر المعمارى الفرنسى ألكساندر مارسيل، وزخرفه جورج لويس كلود، واكتمل البناء عام 1911، وقرر «البارون» أن يكون قصره أسطوريا لا تغيب عنه الشمس، حيث تدخله من جميع حجراته.