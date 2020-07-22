شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء عبر هاشتاج كلنا الجيش المصرى:فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت دار الإفتاء فى هاشتاج #كلنا_الجيش_المصري، الذى تصدر تريند تويتر، منذ أمس الاثنين، بعد موافقة مجلس النواب، خلال الجلسة العامة السرية التى عقدت مساء أمس الإثنين، على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية فى مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومى المصرى فى الاتجاه الاستراتيجى الغربى.





ونشرت الإفتاء، مقطع صوتى للآية القرآنية: "الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ"، [سورة البقرة:194].

وكانت دار الإفتاء المصرية، أعادت نشر فيديو موشن جرافيك، عن فضل الجيش المصرى وجنود مصر فى الدفاع عن الأوطان والأديان، كما وجهت رسالة نصها، "وإن جندنا لهم الغالبون.. صفًا واحدًا وراء الدولة المصرية فى مواجهة التحديات".

وقالت دار الإفتاء فى الموشن جرافيك، إن النبى الكريم شهد لجيش مصر وجندها بالخيرية والنجاة من الفتنة فقال فى حقهم "إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا كثيفا فذلك الجند خير أجناد الأرض، فقال له أبوبكر، ولم ذلك يارسول الله؟ قال: لأنهم فى رباط إلى يوم القيامة".

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وأشارت إلى أن جند مصر وشرطتها هم الآباء والأبناء والإخوة حفظ الله بهم البلاد والعباد من شر الخراب وصان بهم الأعراض والممتلكات ومستقبل الأبناء.

وتابعت: أبطال الجيش والشرطة المصرية يرابطون فى سبيل الله ويقدمون أرواحهم ثمنا لنأمن فى بيوتنا وتستمر حياتنا فهم صمام الأمان لتحقيق مقاصد الأديان ورفع معالم الإسلام.. أيها القائد والجندى المرابط حفظ الله وسدد خطاك حتى تظل مصر وطنا قويا آمنا.