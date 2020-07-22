شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة مكرم: المرأة فى ميدان العمل أثبتت أنها بمليون راجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن منصب الوزيرة للمرأة ليس بالأمر السهل، نظراً للأعباء المترتبة على هذا المنصب، مشددة على أنه رغم ذلك أثبتت المرأة كفاءة كبيرة فى العمل السياسى، وتابعت: "المرأة فى ميدان العمل أثبتت أنها بمليون راجل.. وهذا جعلها جزءا من هذا المجتمع".

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المرحلة الراهنة تعد عصرا عظيما جدا للمرأة المصرية، خاصة أن هناك 8 من السيدات المصريات فى مواقع وزارية خلاف النائبات فى البرلمان، وتابعت: "المرأة فيها العاطفة وهذا يجعلها تعطى وتبدع فيما تعمله وليس العكس كما يعتقد البعض".

وتابعت السفيرة نبيلة مكرم: "الوزارة ليست من الوظائف السهلة وتستدعى توجيهات وتعليمات وطريقة فى الحياة مختلفة بعض الشىء إلى جانب أنها تفقد الحياة الخاص لها".