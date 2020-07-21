شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: أعداد الإصابات بكورونا في مصر في انخفاض مستمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك تجارب واعدة على لقاح أكسفورد ضد فيروس كورونا.

وتابع في تصريحات خاصة لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه عند الانتهاء من اختبار اللقاحات على الحيوانات يتم بعد ذلك اختبارها على الإنسان لإثبات مدى فاعليه.

وأكد أن لقاح أكسفورد يؤكد مع مرور أنه الأقرب والأكثر فاعلية لمواجهة كورونا بعدما تم تجربته على الآلاف والنتائج كانت جيدة .

وأشار إلى أن المركز القومي للبحوث يجري أبحاث على لقاحات كورونا داخليا وخارجيا، مؤكدا أن أعداد الإصابات بكورونا في مصر في انخفاض مستمر .