شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر: أسعى لتحويل «الغردقة» إلى مدينة عالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إن أهالي المحافظة التزموا بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فيروس «كورونا» المستجدّ، حرصًا على عودة السياحة.

وأضاف «حنفي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، عن مشروع الصرف الصحي في مدينة الغردقة، بعد 22 عامًا من بدء التخطيط له، والذي من المقرر أن يبدأ في ديسمبر المقبل، أنه يسعى إلى تحويل مدينة «الغردقة» بشكل كامل إلى مستوى العالمية.

وكان قد زف محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، بشرة سارة لأهالي مدينة الغردقة، حيث أعلن أنه من المقرر بدء التشغيل التجريبي لمنظومة الصرف الصحي بالغردقة نهاية شهر سبتمبر القادم، كاشفًا عن تشغيل المنظومة بشكل نهائى قبل نهاية العام الحالي، وتحديدًا في شهر ديسمبر المقبل، وذلك بعد سنوات طويلة من تأخر تشغيل المنظومة.

وأكد، أنه منذ توليه منصبه نهاية نوفمبر الماضي، تعهد بالعمل على تذليل العقبات التي تواجه كافة المشروعات القومية بالمحافظة، وعلى رأسها مشروعات الصرف الصحي، التي بدأ العمل بها منذ سنوات عديدة ولم يتم الانتهاء منها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ولتحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة وخطط التنمية التي تنعكس ثمارها على المواطن.

وأشار المحافظ إلى أن منظومة الصرف الصحي بمدينة الغردقة بدأ العمل بها منذ عام 1998ولم يتم الانتهاء منها لأكثر من 22 سنة، وواجهت العديد من العراقيل التي قمنا باقتحامها ونجحنا في حلها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، فمنذ تكليفي محافظًا للبحر الأحمر وضعت خدمة المواطنين وإنهاء المشروعات القومية الخدمية على رأس أولوياتي.

و تابع المحافظ قائلًا «من أسباب تعطل المشروع التي اكتشفتها بعدما توليت مهام المحافظة، تتمثل في احتياج المنظومة إلى 4 محول كهرباء بتكلفة 9 مليون جنيه تقريبًا، فوجهت بشرائهم على الفور، كما كانت توجد مشكلة أخرى تتمثل في توصيل الكهرباء للمحطة (ه)، فوجهت بتوصيل الكهرباء للمحطة بعمل معدية للطريق الرئيسي وعمل صيانة على الفور بعد انتهاء الأعمال، كما قمنا بالتنسيق مع الجهات المعنية لقطع الطريق الدائري الخارجي لتوصيل الخط النهائى الرئيسي بطول 16.5 كيلو متر حتى أحواض الموازنة».

وأوضح المحافظ أنه تابع معاناة أهالى مدينة الغردقة، وتحديدًا القاطنين بمنطقة الكوثر، المتعلقة بعدم وجود مياه للشرب، ورصف للطرق، ووجه بسرعة الانتهاء من الشبكات الرئيسية للمياه، وتم نهوها بالفعل، مناشدًا أهالى منطقة الكوثر بسرعة التوجه إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحى لعمل الوصلات المنزلية على الخطوط الرئيسية، ليتم الرصف في أسرع وقت، مشيرًا إلى أنه وجه بحصر المناطق المحرومة من عمليات الإنارة العامة لتركيب أعمدة على وجه السرعة خلال الخطة 2020- 2021 في مناطق (مجاويش- الإنتر والكوثر- مبارك 7- مبارك 11- مبارك 12- مبارك 13- الأمير طلال) بطاقة 750 عامود كمرحلة أولى.

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و يذكر أن المرحلة الأولى لمنظومة الصرف الصحي بمدينة الغردقة بدأت من عام 2000 وانتهت عام 2008، والمرحلة الثانية بدأت عام 2004، وانتهت عام 2008، بطاقة 11 محطة رفع، والمرحلة الثالثة بدأت منذ عام 2008 وحتى الآن، حيث تشمل المرحلة الثالثة 11 محطة رفع وخطوط انحدار بطول 120 كيلو متر، وخطوط طرد بطول 42 كيلو متر، ومحطة معالجة ثلاثية بطاقة 90 ألف متر مكعب في اليوم، وخط نهائي بطول 16.5 كيلو متر، وأحواض موازنة بسعة 150 ألف متر مكعب، وغابة شجرية على مساحة 3 آلاف فدان، لافتًا إلى أن تكلفة منظومة الصرف الصحي بالغردقة نحو 2 مليار جنيه.