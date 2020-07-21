شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 18 تكفيريًا واستشهاد 2 من أبطال القوات المسلحة وإصابة 4 آخرين في هجوم بئر العبد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت القوات المسلحة في إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الإرتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد بإستخدام (4) عربة وعدد من العناصر التكفيرية.

وبحسب بيان للقوات المسلحة، مساء الثلاثاء، قامت قوات التأمين للإرتكاز الأمنى بالتعاون مع القوات الجوية بمطاردة العناصر التكفيرية داخل إحدى المزارع وبعض المنازل الغير مأهولة، ما أسفر عن مقتل 18 فرد تكفيرى منهم فرد يرتدى حزام ناسف، وتدمير عدد 4 عربة منهم 3 عربة مفخخة.

ونتيجة للأعمال البطولية لقوات التأمين تم إستشهاد عدد 2 من أبطال القوات المسلحة وإصابة 4 آخرين أثناء قيامهم بآداء واجبهم الوطنى.

وأكدت القوات المسلحة على إستمرار جهودها في تأمين كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة والقضاء على جذور الإرهاب وإقتلاعه وتوفير الأمن والأمان لشعب مصر العظيم.