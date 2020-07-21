شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: أنصح أولياء الأمور بعدم الاتفاق على الدروس الخصوصية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الثانوية العامة هذا العام نهاية لنظام الأسئلة التقليدية، مشيرًا إلى أن امتحانات العام المقبل سوف تعمد على الفهم أكثر وليس الحفظ.

ووجه «شوقي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، النصيحة لأولياء الأمور بعدم الاتفاق على «الدروس الخصوصية»، قائلًا: «طريقة التعليم اختلفت عن الفترة الماضية».

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن متوسط نسب النجاح في العينة العشوائية للثانوية العامة أعلى من السنوات السابقة، مؤكدًا أن درجات الطلاب في الثانوية العامة بالنظام الحالي يعتبرها غير معبرة عن مستواهم.

كما تحدث «شوقي» عن مصروفات المدارس الخاصة، موضحًا أن نسبة زيادة المصروفات الدراسية في المدارس الخاصة لن تزيد عن 7%، مشددًا على أنه إذا تم الإخلال بذلك فسوف تتخذ الوزارة ما يلزم من إجراءات.

وكان قد أعلن «شوقي» أن نتيجة الثانوية العامة ستعلن بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، مضيفا أنه لا داعي نهائيا للقلق من النتيجة، مؤكدًا في مؤتمر صحفي «أونلاين»، الثلاثاء، أن كافة الشكاوى التي أثارها الطلاب من الامتحانات تمت مراعاتها في التصحيح، وأي شئ مصلحة الطالب سيتم بما يضمن تكافؤ الفرص».

وأكد أن التصحيح يتم داخل كنترولات الثانوية العامة هذا العام بدقة أكبر بكثير من السنوات الماضية ،مشيرا إلى أن نتيجة الثانوية العامة سترضي كل الطلاب المجتهدين وتسعد أهاليهم، موضحًا أن المدارس الخاصة لن ترفع مصروفاتها أكثر من 7%، والوزارة ستدرس حالات المدارس المختلفة.

وقال إن المدارس مثلها مثل أي مؤسسة في مصر تدفع تكاليف باهظة نظير تقديم خدمة تعليمية مميزة في للطلاب، ولكن سنعلن في مؤتمر أول سبتمبر عن ضوابط ومصروفات المدارس الخاصة في العام الدراسي الجديد«، موضحًا أن الدروس ممنوعة والسناتر مقفولة، والوزارة ستوفر مصادر تعلم كافية لكي يعتمد عليها الطلاب، والمعلمون سيلتزمون بالحضور.

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وتابع وزير التربية والتعليم أنه سيتم توفير الأدوات الرقمية اللازمة، وبالتالي لا حاجة للدروس بعد الآن، قائلًا: «هناك فوضى تعليمية على وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا غير مقبول، فأي مادة علمية تقدم للطلاب بشكل غير مرخص الوزارة لن تكون مسؤولة عن سلامتها»، مشيرًا إلى أن الوزارة ستوفر كافة الأشكال الدراسية المعتمدة، لنوفر على الأهالي الأموال التي كانوا يدفعونها في الدروس الخصوصية.