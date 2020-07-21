شكرا لقرائتكم خبر عن «هيكل» عن التليفزيون المصري: الإعلام الوحيد الذي لديه كوادر مهنية وأخلاقية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
علق أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، على ذكرى الاحتفال بمرور 60 عامًا على انطلاق البث التليفزيوني للتليفزيون المصري.
وقال «هيكل»، الثلاثاء: «أثق أنه الإعلام المصري الحقيقي مهما تعرض لكبوات، فهو الإعلام الوحيد الذي لديه كوادر مهنية وأخلاقية».
أضاف: «الإعلام المصري تعرض لمشكلات إدارية أثرت على أدائه، ولكن بإمكانياته الفنية وخبرته الإعلامية ومهنية أبنائه التي أعرفها جيدا يمكن أن يعود للمنافسة بقوة».
وتابع من خلال صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «أتمني أن أرى ماسبيرو في طليعة الإعلام المصري والعربي».
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