شكرا لقرائتكم خبر عن «هيكل» عن التليفزيون المصري: الإعلام الوحيد الذي لديه كوادر مهنية وأخلاقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، على ذكرى الاحتفال بمرور 60 عامًا على انطلاق البث التليفزيوني للتليفزيون المصري.

وقال «هيكل»، الثلاثاء: «أثق أنه الإعلام المصري الحقيقي مهما تعرض لكبوات، فهو الإعلام الوحيد الذي لديه كوادر مهنية وأخلاقية».

أضاف: «الإعلام المصري تعرض لمشكلات إدارية أثرت على أدائه، ولكن بإمكانياته الفنية وخبرته الإعلامية ومهنية أبنائه التي أعرفها جيدا يمكن أن يعود للمنافسة بقوة».

وتابع من خلال صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «أتمني أن أرى ماسبيرو في طليعة الإعلام المصري والعربي».