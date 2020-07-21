شكرا لقرائتكم خبر عن استخراج «سوكت شاحن» من القصبة الهوائية لطفل في مستشفى بنها الجامعي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نجح فريق طبي بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفي بنها الجامعي، برئاسة الدكتور محمد الجزار، في استخراج «سوكت شاحن» من القصبة الهوائية لطفل.
وشارك في اجراء الجراحة الاطباء: محمود الشريف ونورا سنجاب، مدرسين جراحة القلب والصدر، والدكتورة هبة حمدي، مدرس مساعد التخدير، وطاقم التمريض ابتهال فكري وفتحية محمود.
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