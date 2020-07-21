استخراج «سوكت شاحن» من القصبة الهوائية لطفل في مستشفى بنها الجامعي

نجح فريق طبي بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفي بنها الجامعي، برئاسة الدكتور محمد الجزار، في استخراج «سوكت شاحن» من القصبة الهوائية لطفل.

قال الدكتور محمد الجزار إن الطفل، 5 سنوات، ابتلع «سوكت شاحن» أثناء لهوه بطريق الخطأ، ما أدي إلى دخوله القصبة الهوائية واستقراره بالقصيبة اليمني، ما أدي إلى انغلاقها تماما واختناق الطفل، وتم استخراجه بالمنظار الشعبي الجراحي.

وشارك في اجراء الجراحة الاطباء: محمود الشريف ونورا سنجاب، مدرسين جراحة القلب والصدر، والدكتورة هبة حمدي، مدرس مساعد التخدير، وطاقم التمريض ابتهال فكري وفتحية محمود.