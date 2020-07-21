شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تصدر بيانًا عاجلًا بعد قليل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تصدر القوات المسلحة المصرية بيانًا عاجلًا بعد قليل، وفقًا لقناة «إكسترا نيوز». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 88,402

تعافي 28,924

وفيات 4,352

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