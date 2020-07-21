شكرا لقرائتكم خبر عن متهم بـ«تعذيب وهتك عرض الفتيات».. إضراب نزلاء دار أيتام في طلخا ضد مجلس الإدارة السابق (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن العشرات من نزلاء دار الصفا للأيتام في طلخا، الثلاثاء، اعتصامهم وإضرابهم عن الطعام داخل الدار احتجاجا على قرار محافظ الدقهلية بعودة مجلس الإدارة السابق للدار رغم رفض النزلاء من البنات والبنين، متهمين رئيس مجلس الإدارة السابق بضربهم وتعذيبهم وتستره على أحد الموظفين المتهمين بهتك عرض إحدى الفتيات النزيلات بالدار.

وتضم دار الصفا المشهرة برقم 656 لسنة 1987 نحو 72 بنت و85 ولد من سن 8 إلى 22 سنة، وصدر قرارين بعزل المجلس السابق برئاسة محمود محمد عز الدين، أولهما رقم 153 لسنة 2015 وذلك بعد تقرير بمخالفات عديدة داخل الدار واتهام الفتيات والأولاد له بالتعدي عليهم بالضرب المبرح، ولم يجر تنفيذ القرار، ثم صدر القرار الثاني برقم 190لسنة 2016 وذلك بعد اتهام المجلس بالتستر على قيام أحد الموظفين بالدار بهتك عرض إحدى الفتيات بالدار في المحضر رقم 2752 جنح طلخا لسنة 2016 وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية وصدر قرار محافظ الدقهلية بعزله بعد تأكد تقرير الطب الشرعي حدوث واقعة هتك العرض داخل الدار.

اضراب نزلاء دار أيتام بالدقهلية احتجاجا على عودة مجلس الإدارة القديم

إضراب نزلاء دار أيتام بالدقهلية

«المصري اليوم» انتقلت لدار الصفا بطلخا، ورصدت حالة الرعب والخوف التي تعيشها فتيات الدار عقب صدور قرار محافظ الدقهلية، بإعادة مجلس الإدارة المعزول للجمعية والدار بحجة حصولهم على حكم قضائي بإلغاء قرار العزل الأول والصادر برقم 153 لسنة 2015، وانهارت الفتيات وهن يروين مأساتهن مع مجلس الإدارة السابق الذي رحل عن الجمعية نهائيا منذ أكثر من 3 سنوات، وتجلس الفتيات في مجموعات بعضها على السلالم والبعض الآخر في غرف الانتظار، ولا حديث بينهن سوى ماذا سيحدث حال عودة رئيس مجلس الإدارة المعزول وماذا سيفعلن لمنعه من دخول الدار؟

إضراب نزلاء دار أيتام بالدقهلية

اضراب نزلاء دار أيتام بالدقهلية احتجاجا على عودة مجلس الإدارة القديم

وقالت الفتيات: «إحنا مضربات عن الطعام حتى الموت ولن نقبل بعودة رئيس مجلس الإدارة السابق الشيخ محمود عز الدين لأننا تذوقنا ألوان العذاب والتنكيل وسوء المعاملة في عهدةه بالدار والذي استمر لأكثر من 14 سنة، وكان يعاملنا كعبيد أو سلع فلا نرى أي أطعمة أو هدايا تأتي لنا ويسخرنا للعمل في المصانع دون الحصول على اجر كمان كان يجبرنا على لبس النقاب ويجبرنا على الدراسة في المعاهد الأزهرية ويرفض التعليم العام، وكان لا يهتم بالتعليم ويعاقبنا بالحرمان من الدراسة بخلاف الضرب المبرح والتعذيب بالكى بالمعلقة الساخنة ولا نرى الحلوى سوى مرة واحدة في الأسبوع ومقابل العمل في مسح وتنظيف الدار».

اضراب نزلاء دار أيتام بالدقهلية احتجاجا على عودة مجلس الإدارة القديم

إضراب نزلاء دار أيتام بالدقهلية

وكشفت الفتيات غن تعرض إحداهن لهتك عرض من قبل مسؤول المخازن عام 2016، وكانت الفتاة عمرها 13 سنة فقط، وتستر رئيس الجمعية على الواقعة، لأنه «صديقه»، وتعدى على الضحية بالضرب لمنعها من إبلاغ أحد بما حدث.

إضراب نزلاء دار أيتام بالدقهلية

إضراب نزلاء دار أيتام بالدقهلية

وقالت الفتيات: «رئيس الجمعية ضربنا علشان محدش يتكلم وكمان رفد إحدى العاملات علشان تدخلت وشهدت بالواقعة لأن مسؤول المخازن كان صديقه ولولا أحد الموظفين بالدار توجه لإبلاغ الشرطة بالواقعة ضاربا عرض الحائط بتعليماته حتى لا يتم التكتم على الواقعة، وأثبتت التحقيقات والطب الشرعي أن الفتاة تعرضت لهتك عرض بالفعل وتم حبس مسؤول المخازن ورئيس الجمعية، وبعدها تم عزله وانتخاب مجلس إدارة جديد، ومن وقتها ونحن نعيش في استقرار حتى علمنا بقرار محافظ الدقهلية بعودته للجمعية والدار وهو يتوعدنا بالانتقام».

اضراب نزلاء دار أيتام بالدقهلية احتجاجا على عودة مجلس الإدارة القديم

اضراب نزلاء دار أيتام بالدقهلية احتجاجا على عودة مجلس الإدارة القديم

وطالبت الفتيات بتدخل وزيرة التضامن لمنع عودة رئيس مجلس إدارة الجمعية، قائلات: «نحن نفضل الموت على عودته للدار، ارحمونا واعتبرونا ولادكم وبلاش الرجل ده».

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من جهته، قال وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن بالدقهلية لـ«المصري اليوم»: «للأسف حصل رئيس مجلس الإدارة السابق على حكم بعودته وأرسل إنذارًا على يد محضر لإعادته ولكن جميعنا نعلم ما حدث في السابق ورصدنا غضب وخوف نزيلات الدار من بناتنا ونحن نقف في صفهن ومصلحتهن هي الأساس في أي قرار ونحن ندرس الموقف القانوني حاليا وأطالبهن بالصبر والاطمئنان فلن نقبل أن يمسهن أي ضرر أبدا».

وأضاف: «والله البنات عندي أهم من أي حاجة ومصلحتهم أهم من أي حد وإنشاء الله سيكون أي قرار يتم اتخاذه في صالحهن».