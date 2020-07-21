شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الإسكندرية»: التحفظ على 139 برميل مخللات زيتون وليمون بـ4 مصانع دون ترخيص‬ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة التجارة الداخلية في مديرية التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية 4 حملات متزامنة على مصانع المخللات شرق المدينة أسفرت عن مخالفات والتحفظ على 139 برميل.

وقالت مديرية التموين بالإسكندرية، في بيان لها، الثلاثاء، إن الحملات شملت 4 مصانع مخالفة وبدون ترخيص وذلك في إطار تتبع المصانع الغير مرخصة (مصانع بئر السلم) حفاظا على صحة المواطنين والاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن المصنع الأول بمنطقة أبيس أسفر عن ضبط 10 برميل زيتون أخضر تحت التجهيز و10 برميل زيتون أسود تحت التجهيز و10 براميل ليمون تحت التجهيز و20 جردل منتج نهائى كامل التصنيع والثانى مصنع مخللات بمنطقة أبيس بدون ترخيص وتم تحريز 3 برميل مخلل معبأة في أكياس ومصنع مخللات بمنطقة المعمورة البلد بدون ترخيص وتم تحريز 3 برميل ليمون تحت التجهيز و5 برميل فلفل مكسيكي تحت التجهيز و10 برميل ليمون تحت التجهيز و20 جردل منتج نهائى.

وتابعت أن الحملة قامت بضبط مصنع مخللات رابع بمنطقة المعمورة البلد بدون ترخيص وتم تحريز 5 برميل جزر كامل الثمرة تحت التجهيز و5 برميل لفت كامل الثمرة تحت التجهيز و10 برميل ليمون تحت التجهيز و15 برميل مخلل بلدي مشكل تحت التجهيز و3 برميل فلفل تحت التجهيز و10 برميل زيتون أخضر تحت التجهيز.