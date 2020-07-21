شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي: البنية التحتية شهدت طفرة في عهد السيسي وأصبحت جاذبة للاستثمار والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الخبير الاقتصادي إيهاب زكريا، إن مصر شهدت الفترة الأخيرة طفرة على مستوى البنية التحتية، سواء عن طريق شبكة طرق عملاقة، أو شبكة كهرباء قوية على مستوي الجمهورية، جعلت هناك أرض خصبة وبيئة قوية للاستثمار.
وأضاف «زكريا»، خلال لقائه ببرنامج «نبض مصر»، الذي يقدمه الإعلامي هشام البقلي، والمذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن الفترة المقبلة يجب أن تشهد مرحلة جذب الاستثمار، وهو الدور الذي يجب أن يقوم به البرلمان المصري والوزرات المعنية بالأمر، ووضع خطة تنمية قادرة على جذب الاستثمار الأجنبي.
وشدد زكريا على أن أجندة خطة التنمية هي أول ما يطلع عليه المستثمر الأجنبي عند وصوله للبلاد، لمعرفة الوضع الاقتصادي ومستقبل استثمارته.
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الوضع في مصر
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اصابات
88,402
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تعافي
28,924
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وفيات
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