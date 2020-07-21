شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تحقق مع واضعي امتحان «التفاضل والتكامل».. وإعادة تصحيح العينة العشوائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعًا مع أعضاء الهيئة الفنية لوضع الامتحان، ومشرفى عموم تقدير قطاعات القاهرة، لمناقشة إجراءات بداية تصحيح امتحاني مادتى (التفاضل والتكامل، والجبر والهندسة الفراغية) لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.

وفى بداية الاجتماع، رحب الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشؤون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، بالحضور، مؤكدًا أن هدف الاجتماع مناقشة مضمون الامتحان وتوحيد نموذج الإجابة ومنهجية التصحيح، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب، مع السادة مشرفي الدرجات.

ووجه الدكتور رضا حجازى بضرورة الاتفاق علي القواعد الأساسية للتقدير وذلك لضمان تحقيق العدالة بين جميع الطلاب، مشددًا على مراعاة مصلحة الطالب عند التصحيح وحصول كل طالب على حقه.

وخلال الاجتماع، قام الدكتور رضا حجازى بالسؤال عن مستوى امتحان الجبر والهندسة الفراغية الذى عقد 21 يوليو 2020 طبقًا للجدول المعتمد، وأكد الحضور أن أسئلة الامتحان واضحة الصياغة ومطابقة للمواصفات الفنية الموضوعة بمعرفة المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، ومناسبة للوقت المحدد لأداء الامتحان، والامتحان ملائم للمستويات المختلفة للطلاب، ويشمل الامتحان جميع أجزاء المنهج حتى تاريخ ايقاف الدراسة 15 مارس 2020، وعليه فقد أقر الحضور بأنه لا يوجد أى إضافة أو تعديل بنموذج الإجابة، ويصبح نموذج نهائي بعد صدور نتيجة العينة العشوائية.

وناقش الدكتور رضا حجازى مستوى امتحان التفاضل والتكامل مع الحضور، وأفاد الحضور أن الامتحان مطابق للمواصفات الفنية وهناك تدرج فى الأسئلة من حيث مستوى الصعوبة، وشامل لجميع أجزاء المقرر ويقيس مستويات الطلاب، أما فيما يخص السؤال رقم (6) بالنموذج (أ) وما يقابله فى النماذج الأخرى فإن حل السؤال يتطلب خطوات إجرائية للوصول للحل، وبالاطلاع على نتيجة العينة العشوائية تبين أن النسبة المئوية للنجاح فى هذا السؤال أقل من النسبة المئوية للامتحان ككل، فحرصًا على مصلحة الطلاب فقد اقترح الحضور أن اختيار الطالب لأى من البدائل أو كتابة خطوات للحل يستحق درجة السؤال المقدرة (بدرجة واحدة).

وقرر الدكتور رضا حجازى ضرورة تعديل نموذج الإجابة وتعميمه على جميع قطاعات التقدير ومتابعة ذلك التعديل، وإعلان نتيجة تصحيح العينة العشوائية بعد إعادة تصحيحها، ووجه بإحالة اللجنة الفنية المسؤولة عن وضع الامتحان إلى الشؤون القانونية، واستبعادهم من العمل بمكتب مدير عام تنمية مادة الرياضيات.

Advertisements

حضر الاجتماع الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص، وجمال محمد يوسف مدير عام تنمية مادة الرياضيات، و أعضاء الهيئة الفنية لوضع الامتحان.