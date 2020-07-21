شكرا لقرائتكم خبر عن «شوقي»: سعداء بانتهاء الثانوية العامة دون خسائر.. وامتحانات العام المقبل إلكترونيًا وليست تراكمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن سعادته بإتمام امتحانات الثانوية العامة دون خسائر تذكر «رغم تعرضنا لقدر هائل من التشكيك في نجاحها والاعتراض على آليتها، واستنزف وقت كبير من الوزارة التي كانت تبحث عن الحلول»، على حد قوله.

وأوضح «شوقي» خلال مؤتمر صحفي «أونلاين» عبر شبكة الإنترنت، الثلاثاء، بمناسبة انتهاء امتحانات الثانوية العامة، أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام شهدت محاولات كبيرة لإفشالها، والمطالبة بإلغائها، ومع ذلك مرت بنجاح، والمصححين حاليا يسابقون الزمن لإعلان نتيجة الثانوية العامة وطمأنة الطلاب.

وقال «شوقي» إن الوزارة اضطرت بسبب كورونا للجوء لحلول مبتكرة ومختلفة عن المألوف وقدمنا نماذج جديدة للتقييم، ونجحت في إطلاق منصات إلكترونية كثيرة مثل منصة إدمودو ومنصة البث المباشر من مارس حتى يومنا هذا وهذا إنجاز قياسي.

وأضاف: «جربنا نظام التقييم عن طريق المشروعات، والامتحانات في المنزل، والامتحانات الإلكترونية، لكن الثانوية العامة كان لازم عقدها بالشكل التقليدي احتراما للقانون».

وتابع قائلا إن منظومة الامتحانات كان بها أكثر من 670 ألف طالب ومعهم أعداد هائلة من المعلمين والإداريين، وهذا كان صعبا للغاية، لافتًا إلى أنه من حق مصر أن تفتخر بأن كل طالب حصل على فرصته في التعليم والامتحانات في أمان، وصعد للصف الأعلى.

وأكد «شوقي» أن امتحانات الثانوية العامة العام المقبل إلكترونيا بنظام الكتب المفتوح لدفعة 2020-2021.

وقال إن الثانوية العامة العام المقبل لن تكون تراكمية لأن قانون الثانوية العامة الجديد لم يتم تعديله حتى الآن.

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وأضاف أنه بالنسبة للراسبين في الثانوية العامة هذا العام، فلن يمتحنوا العام المقبل إلكترونيا بل سيمتحنون ورقيا بنظام الأسئلة الجديد.