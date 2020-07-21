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معين عبدالملك: مصر تحتضن 2 مليون يمني

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بسام رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس وزراء اليمن الدكتور معين عبدالملك، إنه يطرق أبواب أي دولة قد تمنحه أموالاً وقروضاً، مضيفا ولكن مصر تمنحنا العلم والخبرات وتقدم تسهيلات لقرابة مليون يمني.
وأضاف «عبدالملك» في حوار مع برنامج «رأي عام» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر شاشة TeN، اليوم الثلاثاء، أن ما يحدث في مصر الآن بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة نقلة نوعية ومهم لنا عملية الإصلاح التي تحدث.

وتابع: «لدينا خبراء في الإدارة يتحدثون دوماً عن الشبه الكبير بين الإدارة المصرية واليمنية»، مؤكدا أن مصر تمدهم بالخبرات في مجالات تخطيط الاستشارات والبناء والنقل والطرق، ودول أخرى كالسعودية تمنحهم الأموال حتى يستعيد اليمن الأمن والاستقرار.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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