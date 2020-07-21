شكرا لقرائتكم خبر عن معين عبدالملك: مصر تحتضن 2 مليون يمني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال رئيس وزراء اليمن الدكتور معين عبدالملك، إنه يطرق أبواب أي دولة قد تمنحه أموالاً وقروضاً، مضيفا ولكن مصر تمنحنا العلم والخبرات وتقدم تسهيلات لقرابة مليون يمني.
وأضاف «عبدالملك» في حوار مع برنامج «رأي عام» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر شاشة TeN، اليوم الثلاثاء، أن ما يحدث في مصر الآن بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة نقلة نوعية ومهم لنا عملية الإصلاح التي تحدث.
وتابع: «لدينا خبراء في الإدارة يتحدثون دوماً عن الشبه الكبير بين الإدارة المصرية واليمنية»، مؤكدا أن مصر تمدهم بالخبرات في مجالات تخطيط الاستشارات والبناء والنقل والطرق، ودول أخرى كالسعودية تمنحهم الأموال حتى يستعيد اليمن الأمن والاستقرار.
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