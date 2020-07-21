شكرا لقرائتكم خبر عن معين عبدالملك: مصر تحتضن 2 مليون يمني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس وزراء اليمن الدكتور معين عبدالملك، إنه يطرق أبواب أي دولة قد تمنحه أموالاً وقروضاً، مضيفا ولكن مصر تمنحنا العلم والخبرات وتقدم تسهيلات لقرابة مليون يمني.

وأضاف «عبدالملك» في حوار مع برنامج «رأي عام» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر شاشة TeN، اليوم الثلاثاء، أن ما يحدث في مصر الآن بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة نقلة نوعية ومهم لنا عملية الإصلاح التي تحدث.

وتابع: «لدينا خبراء في الإدارة يتحدثون دوماً عن الشبه الكبير بين الإدارة المصرية واليمنية»، مؤكدا أن مصر تمدهم بالخبرات في مجالات تخطيط الاستشارات والبناء والنقل والطرق، ودول أخرى كالسعودية تمنحهم الأموال حتى يستعيد اليمن الأمن والاستقرار.