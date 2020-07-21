البابا تواضروس مهنئًا بثورة 23 يوليو: جسدت تطلعات الشعب نحو الحرية والكرامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أتقدم لسيادتكم، وللشعب المصري العظيم ولكل القوى الوطنية بخالص التهنئة فى ذكرى وثورة يوليو المجيدة. وأضاف البابا تواضروس، اليوم الثلاثاء، فى تهنئته بالثورة، تلك الثورة التى جسدت تطلعات الشعب المصرى نحو الحرية والكرامة والاستقلال والتى لا نزال نستكملها الآن رغم التحديات الداخلية والخارجية التى يمر بها وطننا الغالي، حتى تصبح مصر واحة للحرية والسلام ورمزًا للتقدم والتنوير فى العالم أجمع، دمتم فى سلام ودامت بلادنا فى وحدة ونماء وبركة بفضل جهود أبنائها المخلصين. Advertisements

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