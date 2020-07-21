شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الجمعيات يعلن تأييده للرئيس السيسى فى التعامل مع الأزمة الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى قيادته وإدارته للتعامل مع الأزمة الليبية، فمنذ اللحظة الأولى حرصت مصر على دعم الشرعية في الشقيقة ليبيا والعمل على حل سلمى بين الأطراف المتنازعة حفاظاً على أمن وسلامة ليبيا.

وأطلقت مصر مبادرة سياسية للتصالح والتوافق بين أطراف النزاع الليبى، ورحب العالم بأكمله بالمبادرة المصرية، ولكن التدخل السافر وغير المقبول من النظام التركى لدعم المليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية لضرب أمن واستقرار ليبيا حال دون حل المشكلة.

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وجاء قرار القيادة السياسية على إرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج الدولة للدفاع عن الأمن القومي في الاتجاه الاستراتيجي الغربي للقضاء على العناصر الإرهابية والمليشيات الإجرامية قرار حكيم .



ولعل موافقة مجلس النواب على ذلك هو تعبير عن إرادة الشعب لدعم قياداتها السياسية وقواتها المسلحة درع الأمة وسيفها .



وقال المجلس أن الدولة المصرية على مر تاريخها أمة داعية للسلام لكنها لا تقبل التعدي عليها أو التفريط في حقوقها وهى قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أي خطر أو تهديد .ونحن جميعاً صفاً واحداً خلف قيادتنا الوطنية وقواتنا المسلحة الباسلة.