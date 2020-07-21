شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 1698 راكبا إلى مطار القاهرة قادمين من لندن وباريس وعدة دول عربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الثلاثاء، 12 رحلة دولية نقلت على متنها 1698 راكبا، وحسب مصادر بالمطار فقد استقبل مبنى الركاب رقم 3 عدد 8 رحلات للناقل الوطنى شركة مصر للطيران قادمة من فرانكفورت ولندن وباريس وبيروت والبحرين ودبى وجدة والخرطوم.

كما وصل مطار القاهرة رحلة قادمة من لندن ورحلتين قادمتين من جدة والرياض بالإضافة إلى رحلة قادمة من الرياض، وخضع ركاب الرحلات إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار .

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.