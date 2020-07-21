شكرا لقرائتكم خبر عن رضا حجازى: فخور بمعلمى مصر الذين اختاروا الوطن وشاركوا طوعا فى أعمال الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة رسالة إلى المعلمين، قائلا: "زملائي وأخوتي وأخواتي المعلمين والمعلمات المخلصين الشرفاء لا يسعني اليوم إلا أن أقف فخوراً بكم، فقد كنتم عند حسن ظن الجميع، كما عهدناكم دائماً أبطال، ووطنيين من الدرجة الأولى، فدائيون، لا تدخرون جهداً في خدمة الوطن في أصعب الظروف.

وتابع نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس الامتحانات: فاليوم ودائماً أرفع رأسي وكلي شعور بالزهو والفخر أنني أعمل مع معلمي مصر الذين اختاروا الوطن ، وشاركوا طوعاً في أعمال الامتحانات، بشجاعة ووطنية سيقف أمامها التاريخ طويلاً لأنها بصدق ملحمة بطولية لا تقل وطنيتها عن حمل السلاح دفاعاً عن الوطن ، لقد قمتم بدوركم الوطني مثل كل الفئات الوطنية ، وجعلتم من مصر الدولة الوحيدة في العالم التي استطاعت بفضلكم ، وبشجاعتكم أن تكون الدولة الوحيدة في العالم التي يتم فيها عقد امتحانات لطلاب الشهادات العامة مشاركةً منكم معنا لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص ومن أجل مستقبل أبنائنا الطلاب أنتم أبطال، فخور وسعيد بكم.

وقال نائب الوزير: لقد أديتم رسالتكم بأمانه وشرف لخدمة وطنكم وصدق من قال "قم للمعلم وفه التبجيلا.. كاد المعلم أن يكون رسولا "، خالص تحياتي وشكري وتقديري وإحترامي لجميع معلمي جمهورية مصر العربية وتحيا مصر.