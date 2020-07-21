شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة مكافحة كورونا: يمكننا الاطمئنان فقط عندما نصل إلى صفر إصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، إن المستهدف هو الوصول إلى صفر إصابات كورونا في مصر، وهنا فقط يمكننا أن نطمئن، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي دولة في العالم تنشر الأرقام الحقيقية الخاصة بفيروس كورونا، لأن هناك مصابين لا يظهر عليهم أعراض ولا يتم الكشف عليهم وبالتالي لا يتم تسجيلهم.

وأضاف الدكتور حسام حسني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز عبد الفتاح ببرنامج "90 دقيقة" الذي يذاع على قناة المحور، أن الفيروس بدأ في الضعف منذ أشهر، وبدأت فاعليته في الانتقال بين الناس تقل عما كانت عليه في السابق، مشيرا إلى أنه لابد بين التفريق بين اللقاح والدواء، وما يتم إنتاجه في جامعة أكسفورد الآن هو للوقاية من المرض، موضحا أن التجارب السريرية تتم على هذا المصل الذي يعمل على تحفيز المناعة بشكل يتمكن من التغلب على الفيروس.

وكانت قد كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن خروج كافة المصابين بفيروس كورونا، من مستشفيات محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، فضلا عن عدم تسجيل أى حالات جديدة.

وقالت وزيرة الصحة والسكان، فى بيان صحفى ، لأول مرة منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد وتسجيل أول إصابة فى جمهورية مصر العربية فى شهر فبراير الماضى، تسجل محافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر" صفر" حالات جديدة.