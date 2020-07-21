شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مشروع التأمين الصحى ومحافظ الأقصر يتفقدان منشآت منظومة التأمين بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية ومدير مشروع التأمين الصحي الشامل بجولة تفقدية رافقة محافظ الأقصر لمحافظ الأقصر للوقوف على آخر الاستعدادات قبل التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وجاء ذاك في إطار الاستعدادات النهائية لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر حيث قام المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات بزيارة تفقدية لوحدة الحبيل ومركزة منشأة العماري للوقوف على آخر الاستعدادات الفنية قبل التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة قريبًا.

جدير بالذكر أن محافظة الأقصر هي إحدى محافظات المرحلة الأولى وسجل بها حتى الآن أكثر 700 ألف مواطن وسيتم ضم أكثر 59 وحدة ومركز و8 مستشفيات بالمحافظة لمنظومة التأمين الصحي الشامل.