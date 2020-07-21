شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: الإيمان يعنى أن الله حاضر وفعّال في كل الأوقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الإيمان يعنى الله حاضر، فأنا أشعر بحضور الله وثانيًا أن الله عامل فى كل وقت وثالثًا أني أعلم أن الله معى.

وأضاف البابا تواضروس فى عظة قصيرة بعنوان "روح الإيمان" بثتها صفحة المتحدث الرسمى باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لنا روح الإيمان، مستشهدًا بالآية "أمنت لذلك تكلمت"، متابعًا: نحن لا نُعلم فى الخدمة فقط ولكن نُشكل، فالذين سبقونا شكلونا لنحب الله حتى تصبح الخدمة هوايتنا، مضيفًا، لا توجد كلية تخرجنا تعطينا شهادة بالإيمان ولكنها روح تحركني فى حياتى.

يذكر أن ‏الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أعلنت مساء الاثنين، بدء عمل "الأكاديمية ‏الأوروبية للتراث القبطي"- ‏"‏TEACH‏"‏ ‏- في دعوة الدارسين من مختلف الدول الأوربية ‏للالتحاق بها ودراسة مواد مثل علم الألحان والموسيقى القبطية وغيرها‎.‎

وقال البابا تواضروس الثاني خلال مقطع فيديو نشرته الأكاديمية: "سعيد بإرسال التهنئة لبداية العمل فى أكاديمية ‏"‏TEACH‏"‏ التى تختص بحفظ ونشر ودراسية التراث القبطي الأرثوذكسى الذي ننتمى له جميعًا فى الكنيسة القبطية".

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وتابع البابا: "اتطلع لأن تكون هذه الأكاديمية منارة علم ونور تنقل التراث الشرقى لكل الأوساط الغربية، لدينا تراث متعدد فى الفنون، واللغة، واللوتيجيريات، والموسيقى، والألحان، وتقديمه للمجتمع الغربي شىء مهم".

واستطرد بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: "وحفظ التراث لقد حفظ فى كنيستنا عبر السينين والقرون، وحين انتشرت كنائسنا فى الغرب وفى اورونا وأمريكا وأستراليا، فصار هناك حاجة لتقديم هذا التراث، وأن يدرس وأن يشجع على دراسته".

وأكد البابا، أن إنشاء الأكاديمية، خطوة كبيرة نحو المستقبل ونحو تأسيس أعمال دراسية وأكاديمية فى المجال القبطي، مقدمًا الشكر للبروفيسور ميشيل حنين واهتمامه وتخصيص وقته من أجل هذا العمل.