شكرا لقرائتكم خبر عن مطران المارون يهنئ الرئيس والمصريين بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ المطران جورج شيحان مطران الطائفة المارونية بالقاهرة، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

وقال المطران شيحان في بيان اليوم الثلاثاء: "نهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأبناء مصر الحبيبة في ذكرى ثورة 23 يوليو، مضيفا بأن الكثير من الرموز المارونية الدينية والسياسية قد جمعتهم علاقات مودة مع رموز الثورة ومجلس قيادتها أمثال الرئيس السادات واللواء محمد نجيب، والرئيس جمال عبد الناصر الذي جمعته صلة محبة مع المونسينيور يوحنا طعمة والذي احب ناصر ووصفه بزعيم القومية العربية".

فى سياق متصل، هنأ البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصرى بمناسبة ثورة 23 يوليو.

وقال البطريرك فى بيان اليوم الثلاثاء: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر وكل المؤسسات والهيئات الكنسية وبالإصالة عن نفسى نهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصرى بذكرى ثورة 23 يوليو وندعو الرب أن تكون هذه المناسبة ملئها السلام والرخاء لكل شعبنا الحبيب حفظ الله مصر وشعبها".

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وفى نفس السياق، قال الأنبا هانى باخوم، المتحدث الرسمى للكنيسة الكاثوليكية، إن الكنيسة تدعم القوات السياسية بمصر للحفاظ على امنها القومى، مضيفًا أن الكنيسة تثق فى رشد قواتنا المسلحة وفى سعيها المتواصل مع كل أجهزة الدولة للدفاع عن أمن مصر والمنطقة العربية بأشملها.

وأيضا أرسل الدكتور "منير حنا" رئيس اساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ومطران ابروشية مصر برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ68 لثورة 23 يوليو المجيدة.

وجاء فى نص التهنئة: "بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والستين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، يسُرنى وكل شعب الكنيسة الأسقفية أن أتقدم لفخامتكم بخالص التهنئة ودوام التوفيق فى كل المشروعات العملاقة التى تقومون بها، والتى تهدف إلى حياة أفضل لكل المصريين".

وأضافت التهنئة: "ثورة 23 يوليو قد أعادت للشعب المصرى كرامته وحريته واستقراره، وقد أظهرت مدى حرص رجال الجيش المصرى الباسل، على حماية الشعب المصرى كله وتحقيق طموحاته، وفقكم الله وسدد خطاكم".