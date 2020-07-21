شكرا لقرائتكم خبر عن مين اللى هيدفع غرامات التصالح فى المبانى المخالفة؟ خبير يوضح لـ"تليفزيون الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدار 3 أيام قانون التصالح فى قانون المخالفات، واستفسارات المواطنين حول من سيقوم بدفع غرامات التصالح في المباني المخالفة. الزميل محمد السيسى أجرى لقاء مع الأستاذ صبرى الجندى، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق خلال الفقرة الرئيسية لـ"تليفزيون الخليج 365"، للإجابة على كافة استفسارات المواطنين؟.

وعن إجراءات تقديم طلب التصالح، أوضح الجندى في تصريحات لتليفزيون الخليج 365، قائلا :" مش هقدم طلب أنا لوحدى لو في شقق تانيه مخالفة في العقار .. هنقدم كلنا طلب تصالح واحد للحى أو للجهة الإدارية ويقولوا فيه ان احنا اشترينا الشقق من فلان الفلانى اللى مش موجود وعلى جهة الإدارة هي التي تبحث عنه "، موضحا : "بعقد التمليك الذى اشترى به أو ويقدم فيه كل البيانات الخاصة بالوحدة .. لو المالك الأصلى هيقدم الرسومات الهندسية والتراخيص التي حصل عليها و يقدم الأدوار المخالفة بتفاصيلها ، ليتم تحديد المخالفة ويتم طلب التصالح عليها فقط".

وأوضح أن اللجنة التي ستحدد قيمة المخالفة هي التي ستحدد الغرامة المفروضة، مشيرا إلى أن جدية التصالح في المدن تكون على العقار كاملا وليس على كل شقة ، قائلا: "الناس فاهمة غلط .. لما أقولة يدفع 160 ألف جنيه في المدينة فاهم أنه هيدفع 160 ألف جنيه لكل شقة.. وهذا غير صحيح.. جدية التصالح 160 ألف جنيه على العقار .. وفى عواصم 260 ألف جنيه على العقار كله وليس كل شقة على حدة ".