شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير "فالصو" عن الشائعات: تسريب امتحان الجبر والهندسة للثانوية وإزالة مقبرة فؤاد المهندس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع فالصو، التابع لجامعة النهضة، تقريرا لأهم الأخبار الفالصو والشائعات بالمواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تم رصدها اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2020، والتصدى لها إما بالتكذيب أو التوضيح.

وأفاد موقع فالصو فى تقريره، أن مواقع إلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي نشرت صورا زعموا أنها لتسريب امتحان الجبر والهندسة الفراغية اليوم الثلاثاء لطلاب الثانوية العامة، لكن غرفة العمليات المركزية بالوزارة أكدت أنه لا صحة لهذه الصور ولا علاقة لها بالامتحان الذى يؤديه طلاب الثانوية العامة اليوم، وهى صور لامتحانات الأعوام السابقة.

كما رصد موقع فالصو، التابع لجامعة النهضة، انتشار شائعات حول اتجاه شركة مصر للطيران لرفع أسعار تذاكر رحلاتها، لكن الكابتن رشدى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أكد أنه لا صحة على الإطلاق لما يتم تداوله، وأوضح فى تصريحات إعلامية، أن أسعار التذاكر كما هى قبل فيروس كورونا المستجد، بالإضافة لوجود عروض بأسعار أقل، وفكرة زيادة الأسعار على التذاكر كانت معروضة وقت اقتراح تخفيض نسبة الركاب لـ 50%.

وتضمن تقرير "فالصو"، تداول فيديو على السوشيال يحتوى مغالطات كثيرة، وقال متداولوه إنه لشخص يدعى سعيد القصبى ويعمل إماما وخطيبا بوزارة الأوقاف.

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لكن وزارة الأوقاف أكدت أن المدعو سعيد القصبى ليس إمامًا ولا خطيبًا ولا علاقة له بالأوقاف، حيث تم إنهاء خدمته بالقرار رقم 878 لسنة 2016 اعتبارا من 1 أغسطس 2016 نظرًا لانقطاعه عن العمل.

وقالت وزارة الأوقاف - في بيان اليوم الثلاثاء - إن الفيديو المتداول له بما يعج من مغالطات ليس داخل جمهورية مصر العربية، لأن المسجد الذى يبث منه الفيديو يؤدى الخطبة بلغتين.

وتضمن تقرير الأخبار الفالصو والشائعات اليوم الثلاثاء أيضًا، تداول معلومات بأنه سيتم تحويل مادة اللغة الأجنبية الثانية لمادة نشاط العام الدراسى المقبل، الأمر الذى نفاه وزير التربية والتعليم، قائلا إن هذا الكلام لا أساس له من الصحة واللغة الأجنبية الثانية، كما هى ولم يصدر أى قرار بشأنها، وفقا لما نقل موقع الدستور.

وفى تقرير موقع فالصو، تداولت مواقع التواصل الاجتماعى شائعة عن هدم مقبرة الفنان الراحل فؤاد المهندس من أجل محور الفردوس، لكن محمد نجل الفنان الكبير، قال إن ما تم تداوله حول إزالة المقبرة أمر غير دقيق.

وأوضح المهندس أنه تم إزالة حوالى 8 أمتار من إحدى الجوانب و6 أمتار من الجانب الآخر من مقابر جده، وهى المقابر التى دفن فيها عدد كبير من عائلته، ولم يتم نقل أى رفاة والمدفن باقى كما هو، وهى مقابر الغفير فى الشارع الرئيسى.