شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير 37 رحلة دولية لنقل 3775 راكبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيرت شركة مصر للطيران اليوم الثلاثاء 37 رحلة دولية سفر ووصول إلى عدة وجهات دولية شملت رحلات لأمريكا وأوروبا وآسيا وأفريقيا، وحسب مصادر بمطار القاهرة ذكرت أن بداية التشغيل في السفر كانت رحلة رقم MS777 المتجهة إلى لندن وكان على متنها 88 راكبًا في حين تغادر آخر الرحلات إلى العاصمة الأمريكية واشنطن وعلى متنها 197 راكبًا.

كانت أول رحلات الوصول للناقل الوطني رقم MS917وكانت قادمة من مدينة أبو ظبي وعلى متنها 92 راكبا، وكانت آخر رحلة وصول MS856 قادمة من الخرطوم وعلى متنها 56 راكبًا، ونقلت خلال رحلات السفر 1419 راكبًا.

وخلال الوصول نقلت على مدار اليوم 2343 راكبًا بمجموع ركاب بلغ 3775 راكبا.

وخضع ركاب الرحلات إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار .

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واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.