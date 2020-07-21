شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية: جائحة كورونا خلقت وعيا جديدا لمواجهته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور القس أندريه ذكى، رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية، إن جائحة كورونا خلقت وعيا جديدا، وفكرا جديدا لمواجهته، متابعا: "الهيئة الإنجيلية مكانها بين الناس وظلت خلال فترة أزمة كورونا بين الناس".

وأضاف ذكى،‏ في افتتاح ندوة "التكافل الاجتماعي والعبور من أزمة كورونا"، التى نظمها منتدى حوار الثقافات بالهيئة، اليوم الثلاثاء، عبر إحدى منصات التواصل الإلكتروني ‏ZOOM‎، مساء اليوم الثلاثاء، مهتمين أن يكون هناك مخرجات لها تأثير إيجابي على مجتمعاتنا لندوة اليوم من خلال خبرات القيادات الفكرية المشاركة عبر الوطن العربي.

وسوف يتم خلال جلسات اللقاء المتعددة، مناقشة عدة موضوعات منها قراءة فى الآثار الاقتصادية لأزمة كورونا، وتداعياتها وتأثيراتها على الفقراء، ومن المسافة الاجتماعية إلى التكافل الاجتماعي، وحضور مفهوم التكافل في الثقافة المصرية والعربية، والعلاقة بين هذا المفهوم ومفاهيم المواطنة والعدالة ومواجهة التمييز، وخلاصات ودروس مستفادة من دور المؤسسات والتكافل وقت ازمة كورونا.

تأتي هذه الندوة استكمالًا للدور الذي يقوم به المنتدى لمواجهة أزمة كورونا والذي بدأ بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية والجلسات أون لاين بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المبادرات المحلية التى تؤكد قيم التماسك والتضامن المجتمعى وقت الأزمات.