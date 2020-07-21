شكرا لقرائتكم خبر عن "السياحة": 36 مركزا للأنشطة البحرية تسلموا شهادة السلامة الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمراراً لما تقوم به لجان الفحص المشتركة بين وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة الغوص والأنشطة البحرية من المرور على مراكز الغوص والأنشطة البحرية واليخوت بالمقاصد السياحية الشاطئية، أشارت سامية سامى رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة والآثار؛ إلى أنه تسلم الأسبوع الماضى عدد 36 مركزا للأنشطة البحرية و6 مراكز غوص و6 يخوت سفارى بمحافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة الغوص والأنشطة البحرية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضحت أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء 23 مركزا للأنشطة البحرية بمحافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى 13 مركزا للأنشطة البحرية بمحافظة جنوب سيناء، وثلاثة مراكز للغوص بجنوب سيناء.

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وأضافت سامية سامى، أنه بعد حصول هذه المراكز على شهادة السلامة الصحية، وصل إجمالى عدد اليخوت ومراكز الغوص والأنشطة البحرية الحاصلة على الشهادة حتى الآن إلى 157 يختا ومركزا للغوص والأنشطة البحرية، منهم 55 مركز غوص و70 مركز للأنشطة البحرية و35 يخت سفارى بمحافظتى جنوب سيناء والبحرالأحمر.

وتستمر لجان الفحص فى أعمال التفتيش تباعا على باقى المراكز التى تقدمت بطلبات للحصول على الشهادة، وأهابت وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع المراكز واليخوت، التى حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.