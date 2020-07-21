شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: 17 حالة أصيبت بكورونا خلال فترة امتحان الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن كل طلاب مصر حصلوا على الخدمة التعليمية بالرغم من ظروف جائحة كورونا، كنا حريصون بشكل كبير على سلامة أولادنا الطلاب خلال الامتحانات، ونتيجة الثانوية بعد عيد الأضحى، ومؤشرات نتيجة الثانوية أعلى من السنوات السابقة.

وأضاف شوقى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن لدينا 680 ألف طالب ثانوية عامة فى التعليم العام، مشيرا إلى أن تقرير وزارة الصحة بعد انتهاء الامتحانات، 17 طالبا مصابا بكورونا، و322 اشتباها، و22 شخصا مخالطا، وإصابة مراقبين 2.

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وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن 87% أقل نسبة نجاح تم تسجيلها فى أحد المواد.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، قال إن نتيجة امتحانات الثانوية العامة ، ستعلن بعد عيد الأضحى، مؤكدا أن هناك عقوبات مشددة ستم تطبيقها على الغشاشين في الامتحانات، وأعداد هؤلاء كثيرة، ولن يتكرر هذا المشهد مع تطبيق الامتحانات الإلكترونية.

أوضح شوقى، في مؤتمر صحفي، أن أي شيء يكون في مصلحة الطالب لن تتردد الوزارة في اتخاذه، موجها رسالة لأولياء الأمور قائلا: أرجوكم لا تقلقوا من العام الدراسي الجديد وكونوا على ثقة في أن الحكومة التي نجحت في العبور بهذا العام الدراسي إلى بر الأمان في ظروف صعبة، سوف تتخذ كل ما يلزم لراحتكم وراحة أبنائكم.