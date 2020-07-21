شكرا لقرائتكم خبر عن «هلال الحج» يزين سماء مصر والوطن العربى.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزين هلال شهر ذو الحجة الصغير الأفق الغربى لقبة السماء بعد غروب شمس اليوم الثلاثاء 30 ذو القعدة 1441 الموافق 21 يوليو 2020 والانتقال نحو بداية الليل حيث يشاهد بالعين المجردة فى حال كانت السماء صافية وخالية من الغيوم.

خلال بضعة ليالى مقبلة يمكن ملاحظة أن الجانب غير المضاء من سطح القمر مضيء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر، ويوماً بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر تزداد اضاءته ويرتفع عالياً فى السماء عند غروب الشمس ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدا عن موقع غروب الشمس .

يرجع السبب فى رؤيتنا للقمر يتجه نحو الغرب كل يوم نتيجة لدوران الأرض حول محورها إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هى باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب فى دائرة البروج اثناء دورانه حول الأرض.

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بشكل عام فإن القمر يصنع دائرة كاملة بالنسبة للنجوم بدائرة البروج فى حوالى 27.3 يوم وهذا يسمى الشهر القمرى النجمى، فى حين يصنع دائرة كاملة بالنسبة للشمس فى حوالى 29.5 يوم ويسمى الشهر القمرى الاقترانى.

بمراقبة القمر خلال الاسبوعين المقبلين سيكون دليلا لتحديد موقع الكواكب المرئية فى سماء الليل إلى جانب عدة نجوم براقة .

جدير بالذكر اذا لن يتمكن الراصد من رؤية هلال القمر هذه الليلة لعوامل جوية فالفرصة متاحة بشكل أكبر بعد غروب شمس الأربعاء 22 يوليو حيث سيكون قد ارتفع بشكل أكبر عاليا فى السماء وزادت إضاءة مقارنة بالليلة لهذه الليلة.