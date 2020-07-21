نبيلة مكرم: إطلاق معسكر أبناء الجيلين الرابع والخامس للمصريين بالخارج قريبا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وزيرة الهجرة: معسكرات أبناء الجيلين الثانى والثالث تعمق الهوية والانتماء وتغرس الحس الوطنى فى نفوس الصغار

ماجد فوزى: معسكرات "ويل سبرنج" تستقبل أبناء المصريين بالخارج لتعريفهم بما تمتاز به مصر سياحيا وحضاريا

شاركت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء في اللقاء التفاعلي للمعسكر الرابع والمخصص للأطفال أبناء الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج الذين تتراوح أعمارهم من 8 سنوات إلى 12 سنة، فى إطار التعاون بين وزارة الهجرة وشركة "ويل سبرينج"، وذلك لتعميق الهوية والانتماء وغرس الحس الوطنى فى هؤلاء الصغار.

من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عن شكرها للسفير أحمد شاهين القنصل العام المصرى بلوس أنجلوس، لمشاركته فى إطلاق النسخة الرابعة من المعسكرات، وتعاونه الكبير لمشاركة نحو 20 مشتركا ومشتركة من أبناء الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج المقيمين بلوس أنجلوس الأمريكية، عقب طلب أعضاء الجالية المصرية وأبنائهم من الشباب المصرى خلال زيارتها لولاية كاليفورنيا فى نوفمبر 2019، بمشاركة أبنائهم بالمعسكرات التى تنظمها الوزارة لما لها من أثر كبير وإيجابي عليهم في زيادة ربطهم بوطنهم الأم.

وتابعت، أنه للمرة الأولى يتم عقد لقاء تفاعلى للمشاركين فى معسكر "ويل سبرنج" بنسخته الرابعة، نظرا لتداعيات فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أننا سنستقبل المشاركين فى المعسكر بأقرب وقت للاستمتاع ببلدهم وحضارتها.

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وأضافت وزيرة الهجرة، أن جميع القائمين على هذه النسخة الاستثنائية كان لديهم الرغبة الكاملة لتنظيمها رغم تداعيات انتشار فيروس كورونا، لذلك جاء قرار تنظيمها إلكترونيا عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، حيث تعقد على مدار 3 أيام وتخصص للأطفال أبناء الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج الذين تتراوح أعمارهم من 8 سنوات إلى 12 سنة، وستتضمن هذا المعسكر العديد من الأنشطة التفاعلية والتنافسية التى سيشارك فيها أبنائنا لتعزيز وتقوية الثقافة المصرية، مثل القيام معاً بعمل بعض الأكلات الشعبية المشهورة، فضلًا عن المحاضرات التي من شأنها زيادة الولاء والانتماء إلى وطنهم الأم.

اشتمل اللقاء التفاعلي على عدد من الألعاب والأنشطة التفاعلية بين الأطفال والقائمين على تنظيم المعسكر، حيث أعرب الأطفال عن سعادتهم، بعد ترديدهم جمل باللغة العربية: تحيا مصر، تحيا جمهورية مصرالعربية، وترديد النشيد الوطني، والتأكيد على أن اللغة العربية هويتنا، كما وجهت السفيرة نبيلة مكرم كلمة موجزة باللغة العربية للمشاركين.

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وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنه تم تنظيم ثلاثة معسكرات لأبناء المصريين بالخارج بالتعاون مع شركة "ويل سبرنج"، في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الهجرة والشركة، لربطهم بوطنهم والاهتمام أيضًا بتعلمهم وممارستهم للهجة المصرية، استكمالًا لما تتبناه وزارة الهجرة من رؤية ضمن مبادرة "اتكلم مصري" لحث أبناء المصريين بالخارج على الحديث باللهجة المصرية، مؤكدة استعداد الوزارة لاستقبال أعداد أخرى من دول حول العالم من أبناء المصريين بالخارج؛ ليلتقوا على أرض مصر، في بيئة للاستمتاع بالطبيعة الساحرة.

ومن جانبه، أعرب السيد ماجد فوزى مؤسس شركة ويل سبرنج، عن مدى الفخر والاعتزاز بالشراكة المثمرة والمستمرة مع وزارة الهجرة على مدار 4 سنوات، والتي ساهمت بشكل كبير في ربط أبناء الجيلين الثاني والثالث بالوطن، وتعريفهم بما تمتاز به مصر سياحيا وحضاريا.

كما توجه فوزي بالشكر لمعالي الوزيرة السفيرة نبيلة مكرم؛ لحرصها على استمرار الشراكة بين الوزارة وشركة ويل سبرنج لإطلاق معسكرات المصريين في الخارج، على مدار السنوات الثلاث الماضية، لتعريف أبناء المصريين بالخارج بجمال مصر وطبيعتها الخلابة، فضلا عن موقعها الحضارى والثقافى.