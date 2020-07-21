شكرا لقرائتكم خبر عن "الإيسيسكو" يشيد بوثيقة القاهرة للمواطنة ويدرجها فى إعلان منتدى "مواجهة الأزمات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد منتدى الإيسيسكو العالمى لدور القيادات الدينية فى مواجهة الأزمات بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر الإيسيسكو الافتراضى الذى عقد اليوم الثلاثاء، تحت عنوان: " دور القيادات الدينية فى مواجهة الأزمات .. نحو تضامن أخلاقى عالمى للقيادات الدينية " بوثيقة القاهرة للمواطنة وأدرجها فى إعلان المنتدى.

وقالت وزارة الأوقاف، فى بيان اليوم، إن المنتدى أشاد بالوثيقة التى صدرت عن المؤتمر الدولى الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذى انعقد بالقاهرة يومى الأحد والاثنين 16-17 محرم1441هــ الموافق 15 – 16سبتمبر 2019م برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئاسة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تحت عنوان : " فقه بناء الدول .. رؤية فقهية عصرية " .

وأوضحت الوزارة أن وثيقة القاهرة للمواطنة، أكدت على :