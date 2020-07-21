شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة المقبلة إلكترونية لمن تسلموا التابلت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الامتحان بنظام الأسئلة الجديد سوف يقيس الفهم وليس الحفظ، وفكرة أنه إلكترونى أو ورقى ليس هو الهدف والأساس، إنما تغيير طريقة التعلم.

وأوضح وزير التعليم أن الثانوية الجديدة لن يكون فيها تراكمى، لأن ذلك سيحتاج تطبيق القانون، وإذا حدث ذلك سيطبق على من سيدخلون الصف الأول الثانوي بعد تعديل القانون، لافتا إلى أن الامتحانات الإلكترونية سوف تكون لمن معهم تابلت، أما باقى الطلاب سيتم امتحانهم ورقيا بنظام الأسئلة الجديدة.

وقال وزير التعليم إنه سوف يكون هناك مكتبات إلكترونية مع قنوات تعليمية وكتب تفاعلية، وسوف تكون العام الدراسى الجديد بأدوات لم تكن متاحة من قبل.

وأشار إلى أن العام الدراسي الجديد، في ظل كورونا، سوف يكون صعبا، ولن نحدد شكل العام الجديد قبل الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل، لافتا إلى أن من رسب هذا العام سوف يدخل الامتحانات في العام المقبل بالثانوية العامة بنظام الأسئلة الجديدة ولن ورقيا.