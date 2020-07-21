شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: من حق كل طالب أن يفتخر بصعوده للصف الأعلى فى هذه الظروف الصعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، طلاب الثانوية العامة والأهالى، بمناسبة انتهاء موسم الامتحانات، موجها الشكر لكل أجهزة الدولة التي وقفت بشكل جاد في تأمين الامتحانات بكل مراحلها.

وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي، أون لاين، أن منظومة الامتحانات كان بها أكثر من 670 ألف طالب ومعهم أعداد هائلة من المعلمين والإداريين، وهذا كان صعبا للغاية، لافتا إلى أنه من حق مصر أن تفتخر بأن كل طالب حصل على فرصته في التعليم والامتحانات في أمان، وصعد للصف الأعلى، موضحا أنه بسبب وباء كورونا، اضطرت الوزارة لحلول مبتكرة عن المألوف بخصوص الامتحانات، مثل المشروعات والامتحانات فى المنزل، واستخدمنا الامتحانات الإلكترونية، فضلا عن الثانوية العامة.

وقال الوزير: "إننا سعداء بإنهاء العام الدراسي بدون خسائر، رغم تعرضنا لقدر هائل من التشكيك والاعتراض والنقاش الذي لا ينتهى، وهذا استنزف قدرات كبيرة من الوزارة".