نشرة الحوادث المسائية.. حركة تنقلات بـ"أمن القاهرة" ومصرع 3 في حادثي تصادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

بالأسماء.. التفاصيل الكاملة لحركة التنقلات بمديرية أمن القاهرة

أجرى اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، حركة التنقلات الخاصة برؤساء مباحث العاصمة.

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حالة وفاة و5 مصابين في حادث تصادم بالبدرشين

لقى طفل مصرعه، وأصيب 5 آخرون إثر حادث تصادم بمركز البدرشين، جنوب محافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء.

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الوطنية للانتخابات: الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ على يومين

أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، أن الهيئة تواصل استعداداتها وتجهيزاتها الفنية واللوجستية بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة لإتمام العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ.

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تصادم أعلى محور المشير طنطاوي يُسفر عن مصرع شخصين

تباطأت الحركة المرورية أعلى محور المشير طنطاوي بالطريق القادم من التجمع نحو الدائري؛ نتيجة وقوع تصادم بين سيارتي ملاكي، ما أسفر عن مصرع شخصين.

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النقض تخفف أحكاما بالمؤبد والمشدد على 21 متهما بقضية "داعش الصعيد"

قضت محكمة النقض، بتعديل عقوبة السجن المشدد 15 عامًا لـ20 متهمًا إلى السجن 7 سنوات مشدد، وتأييد السجن 5 سنوات لـ3 آخرين، وتخفيف حكم السجن المؤبد لمتهم الى 10 سنوات في الطعون المقدمة من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم داعش الصعيد".

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